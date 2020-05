Interior Minister Nake Culev congratulated to the police officers on day of the Macedonia police. Minister Culev expressed his gratitude to the police officers for their efforts in tackling the coronavirus epidemic, and shared a video that was filmed recently.

Ви благодариме! Ова видео е посветено на сите полициски службеници, здравствени работници, припадници на армијата и на сите оние кои се во првите редови во справувањето со пандемијата од коронавирусот. Ви благодариме за секоја минута и секој час поминат на вашите работни места. Неизмерно сме ви благодарни за сета посветеност и за сите жртви кои ги давате секојдневно во борбата против оваа пандемија. Сите заедно сплотени сме на само чекор од совладувањето на еден од поголемите предизвици со кои се соочило човештвото досега. Нека е честит Денот на македонската полицијa! 🇲🇰 🇲🇰 Gepostet von Наќе Чулев am Donnerstag, 7. Mai 2020