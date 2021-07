TV 24 published part of the list of mayors that SDSM is preparing for the local elections scheduled for the second half of October.

The candidates for Aracinovo is Milikije Halimi, for Butel Velimir Smilevski, for Bogdanci Blaze Sapov, for Valandovo Pero Kostadinov, for Bosilovo Zoran Zimbakov, for Vevcani Saso Jankoski, for Vinica Ivica Dimitrov, for Gradsko Robert Besovski, for Delcevo Goran Trajkovski, for Demir Kapija Lazar Petrov, for Dojran Ango Angov, for Zelenikovo Borce Gievski, for Karabinci Jordan Nasev, for Kisela Voda Filip Temelkovski, for Konce Blagoj Iliev, for Krusevo Tome Hristoski, for Mavrovo Medat Kurtovski, for Lozovo Aco Velkovski, for Novaci Ljube Kuzmanoski, for Ohrid Konstantin Georgievski and for Petrovec Borce Mitevski.

The highest body of SDSM decides on this tonight.