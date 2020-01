The Arsovski family from Kicevo is asking for help to rebuild their home which burnt down on Tuesday evening.

The entire top level of the home burnt down with most of their possessions. People can help the family out by donating at the following accounts:

From abroad:

Name/Surname: Aleksandar Arsoski

Street: Ul.Arso Vojvoda br.41 Kichevo

IBAN Code: MK07210501735908169

Bank details: NLB Banka AD Skopje

Bank Address: Majka Tereza br.1

Country: Macedonia

SWIFT: TUTNMK22

Domestic:

ИМЕ ПРЕЗИМЕ: Цанко Александар Арсоски

Ул. на лице: Арсо Војвода бр.41 – Кичево

Т-ска сметка: 210-5017359081.69

Банка: НЛБ Банка АД Скопје

Цел на дознака: УПЛ

Повикување на бр: 2404983433015