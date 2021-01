Footage of an ugly incident in a bus in Skopje was shared online today, showing two men threatening an old woman who asked them to put their masks on. According to witnesses they then attacked the woman who is recording them.

Ај да ги направиме познати МОРОНИВЕ! Жена во години им вели да стават маска, тие ја тепаат! Се закануваат на пола автобус дека ќе му сечат глава и дека ќе ги ставаат во киселина! На крај ја напаѓаат девојката која снима! #ПодМачБато pic.twitter.com/TqDsXilg8s — Charles Boycott (@JohnnyParka) January 8, 2021

The men threatened the woman and other passengers to kill them, stuff them into acid. At one point they also use religiously charged langauge, saying the passengers are “not believers”. The incident was not recorded in full.