SDSM party leader Zoran Zaev used his press conference in the Parliament building today to attack the Infomax news site which has reported on his involvement in the major Racket scandal, and whose editor in chief Aleksandar Mitovski was given a suspended prison sentence for his reporting on Zaev’s crimes.

At one point during the press conference, Zaev said that he will not take any more questions from Infomax, calling them a partisan outlet. He later complained to a journalist that “his children were brought to tears” because of the reporting on the Racket scandal.

It is my right to note that media outlets are oriented completely in opposition to the Government. The media should be independent, critical but also affirmative when the politician deserves it. Here we have a complete political orientation of a media with all their carelessness to hide their support for VMRO-DPMNE, Zaev said.

Еее, мајката… Јас не знам кои медиуми пишувале од штабот на ВМРО, ама знам кои новинари еднаш неделно јадат ручек со Заев.Јас не знам кои новинари не се критични, но знам кои новинари се сопственост на политички елити.Јас не знам кој медиум колку леб јаде од Заев, но знам, дека тие што го јадат тој леб немаат ни грам совест, морал, професионализам и образ да зборуваат за други.Јас знам, дека во Македонија има луѓе на кои ќе остане иднината. Луѓе како Фуркан Салиу кој и покрај несогласувањата на сите други полиња, остана доследен и принципиелен во одбрана на новинарската фела, и за тоа му благодарам.А, што се однесува до Зоран Заев, него, не знам како да го искоментирам. Тој човек нема скрупули. Нема лимит. Нема основна култура. Тој човек, кој еднаш вечера со новинари кои потоа ги нарекува „педери“, а потоа руча со други новинари кои според него се „објективни“ за мене е нестабилна личност. Но, нестабилноста е она што ме плаши. За среќа, денес имаше можност јавноста да се запознае со неговата друга страна. Човекот презентираше дека сака да има целосна контрола врз секој аспект на општествениот живот. Сака да контролира медиуми – па оние кои не го хвалоспеваат вели дека се вакви или онакви. Неговата потрпетседателка Шекеринска дури и ме прогласи за анти-државен елемент. Структурите на Заев во тајната полиција дури и ме следеле – за тоа има и досие под назив „Атлантик“ (инаку предмет со кој си ги оправдаа средствата кои ги злоупотребија од даночните обврзници на САД)И внимавајте, Заев вели дека „децата му плачеле“ од мене или новинарите како мене – демек, многу сме го критикувале.Еее, види мајката…А, си се запрашал ли Зоран колку деца плачеа од твоите политики? Колку деца плачеа кога се затвараа бизнисмени затоа што не бил доволен рекетот? Колку семејства се завиени во црно затоа што ги лажеше дека ќе им ја обелодениш вистината?Знаеш ли Заев колку деца плачат поради поскапувањето на струјата, а? Или, колку деца се расплакани затоа што немаат вода во Синичане? Колку деца плачат затоа што денес таткото и мајката вработени во администрација се расправаат затоа што најави дека ќе ги бркаш?Знаеш ли Заев, колку деца плачат по сценариото „Диво Насеље“, а?Срамота Заев, досега беше хибриден диктатор – отсега, диктатор. Gepostet von Александар Митовски am Dienstag, 4. August 2020

This man has no scruples and no limit, Mitovski responded after being called out by Zaev. “He dines with journalists and later refers to them as faggots in public, then dines with other journalists but declares them to be objective. That’s unstable but it’s not his instability that frightens me – it’s his desire to have total control over every walk of life. He wants to control the press and to have them sing his praises”, Mitovski replied.

Mitovski added that many other children were brought to tears as a result of Zaev’s policies, the children of people he put in prison because they couldn’t pay the bribes he demanded or because they reported on or opposed the actions of Zaev’s regime.