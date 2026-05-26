Macedonia and Croatia signed a strategic partnership agreement today, during a high level meeting in Ohrid, led by the two Prime Ministers – Hristijan Mickoski and Andrej Plenkovic.
The agreement provides for cooperaetion in areas of transportation, energy, information technology, industry and manufacturing, healthcare, education, safety and defense. “This agreement is more than a diplomatic act. It creates a framework for long term partnership and clear strategic determination to deepen our relations in areas of fundamental value for both countries, said Prime Minister Mickoski.
Additionally, an agreement for cooperation between the two energy and mining ministries was signed.