Kumanovo should not be hostage of the intraparty fights and the vanity of Spasovski, let them accept to declare a state of crisis, it is good that the government has accepted the idea of state records and not to manipulate the reform of pension funds. Full support for Minister Culev, the law must apply to all equally, VMRO-DPMNE leader Hristijan Mickoski said Wednesday in a video from home isolation.



Куманово да не биде заложник на внатрепартиските битки и суетата на Спасовски, нека прифатат да прогласат кризна состојба, добро е што владата ја прифати идејата за државни записи и да не манипулираат со реформата на пензиските фондови. Полна поддршка за министерот Чулев, законот мора да важи за сите подеднакво.